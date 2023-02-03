Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на білоруського диктатора Лукашенка.

Як відомо, днями союзник путіна здійснив офіційний візит до Зімбабве. Його в аеропорту особисто зустрів президент країни Еммерсон Мнангагва. Відомо, що Лукашенко подарував президенту Зімбабве білоруський трактор, а замість подарунка отримав опудало лева.

У своїй пародії Юрій Великий зобразив Лукашенка, який підбиває підсумки та ділиться своїми враженнями після цього державного візиту. Виглядає це дуже правдоподібно та весело.

Користувачі відразу почали коментувати нову пародію коміка:

"Я вже коли бачу заставку з ним, починаю посміхатися. Дякую".

"Філе мурашки - це щось. Не припиняю захоплюватися вашим талантом, Юро, дякую".

"Пародія на Лукашенку моя кохана. Все супер як завжди".

"Юрію, дякую за відмінні пародії! Дякую, що піднімаєте настрій у такий важкий період! Ви неймовірний!".

"Людина дуже великого таланту".

"Як завжди, на висоті".

"Ви так швидко робите свої шедеври. Воно ще не встигло прилетіти, а тут уже все як на долоні".

"Все так плачевно, по-домашньому, мало за звичкою не дав команду всіх розігнати".

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