Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на белорусского диктатора Лукашенко.
Как известно, на днях союзник путина совершил официальный визит в Зимбабве. Его в аэропорту лично встретил президент страны Эммерсон Мнангагва. Известно, что Лукашенко подарил президенту Зимбабве белорусский трактор, а взамен в качестве подарка получил чучело льва.
В своей пародии Юрий Великий изобразил Лукашенко, который подводит итоги и делится своими впечатлениями после этого государственного визита. Выглядит это очень правдоподобно и весело.
Пользователи тут же принялись комментировать новую пародию комика:
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"Я уже когда вижу заставку с ним, начинаю улыбаться. Спасибо".
"Филе муравья – это нечто. Не прекращаю восхищаться вашим талантом, Юра, спасибо".
"Пародия на Лукашенко моя любимая. Все супер как всегда".
"Юрий, спасибо за отличные пародии! Спасибо, что поднимаете настроение в такой трудный период! Вы невероятный!".
"Человек очень большого таланта".
"Как всегда, на высоте".
"Вы так быстро делаете свои шедевры. Оно еще не успело прилететь, а тут уже все как на ладони".
"Все так плачевно, по-домашнему, чуть было по привычке не дал команду всех разогнать".
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