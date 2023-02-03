Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на белорусского диктатора Лукашенко.

Как известно, на днях союзник путина совершил официальный визит в Зимбабве. Его в аэропорту лично встретил президент страны Эммерсон Мнангагва. Известно, что Лукашенко подарил президенту Зимбабве белорусский трактор, а взамен в качестве подарка получил чучело льва.

В своей пародии Юрий Великий изобразил Лукашенко, который подводит итоги и делится своими впечатлениями после этого государственного визита. Выглядит это очень правдоподобно и весело.

Пользователи тут же принялись комментировать новую пародию комика:

"Я уже когда вижу заставку с ним, начинаю улыбаться. Спасибо".

"Филе муравья – это нечто. Не прекращаю восхищаться вашим талантом, Юра, спасибо".

"Пародия на Лукашенко моя любимая. Все супер как всегда".

"Юрий, спасибо за отличные пародии! Спасибо, что поднимаете настроение в такой трудный период! Вы невероятный!".

"Человек очень большого таланта".

"Как всегда, на высоте".

"Вы так быстро делаете свои шедевры. Оно еще не успело прилететь, а тут уже все как на ладони".

"Все так плачевно, по-домашнему, чуть было по привычке не дал команду всех разогнать".

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