Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменес-Браво та Володимиром Ярославським. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська розповіла, як стала шеф-кухарем. Зірка спочатку зазначила, що вона була із села і народилася у той час, коли було в Україні безгрошів'я.

"На кухню мама мене не пускала, кажучи, що вийду заміж і все життя стояти ще на тій кухні. вишнями у сезон, щедро залиті медом. Голоду ми не знали. Мама готувала багато та смачно", - продовжила Оля.





"І виходить так, що ми все життя їли тільки продукти особистого виробництва. Ні про які напівфрабікати я і не чула навіть. Родичі привезли нам Юпі і снікерс раз на рік. Першу картоплю- фрі я спробувала вже в університеті, а заморожені котлети, коли вийшла заміж - чоловік про це розумів, бо виріс у місті", - зазначила Мартиновська.

Після цього Мартиновська додала, що завдяки цьому вона навчилася відрізняти натуральні продукти від штучних.

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