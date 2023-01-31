На своей странице в Instagram Ольга Мартыновская посоветовала украинцам приготовить сырное суфле. Суфле может быть соленым, сладким, мороженым, но на этот раз будем готовить именно соленое.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

100 мл молока

100 мл сливок 30%

2 желтка

15 гр кукурузного крахмала

200 гр твердого легкоплавкого сыра

соль

яичные белки (количество определяется в процессе приготовления)

"Суфле - от слова "надувать" "дуть", то есть оно обязательно должно быть воздушным, легким, надутым! Готовить супер легко, только пару нюансов нужно знать", - пишет звезда "Мастер Шеф".

В холодном молоке растворите крахмал (просто хорошо перемешайте), смешайте со сливками и нагревайте в кастрюле до кипения, постоянно и активно помешивая венчиком. Как закипело – добавьте натертый на крупную терку сыр и вымешивайте 1-2 мин. Введите желтки и перемешайте. Перебейте массу в куттере – консистенция должна быть однородной, нежной, похожей на заварной крем.

"Перебитую массу нужно взвесить⚠️ потому что белков мы будем добавлять в объеме 1/2 от массы нашей сырной основы. То есть если у вас основы получилось 350 граммов (как у меня), то белков вам нужно 175 граммов. Здесь и решится вопрос - куда девать лишние белки, которые собрались после приготовления каких-то десертов или пасты) Взбейте белки до стойкой пены. Без сахара!!! Только щепотка соли для уплотнения. Количество соли будет зависеть от сыра, который выбрали. Но не перебейте", - подчеркнула Ольга Мартыновская.

Сначала добавьте часть белков в сырную массу и активно перемешайте, чтобы масса стала более жидкой и податливой. А дальше – вылейте сырную основу в белки и силиконовой лопаткой деликатно и недолго перемешайте.

Формы для суфле должны быть с ровными бортами. Хорошо смажьте форму сливочным маслом, иначе суфле зацепится за ту частицу, что без масла, прилипнет к ней и не сможет расти дальше.

Отправляем суфле в духовку при температуре 200 С, без обдува. Если делаете в одной форме – запекаем 30 мин, если берете порционные – 20-25 мин.

«Это горячая закуска, может быть аперитивом. Дайте суфле 5-7 минут выдохнуть после духовки, так вкуснее. Попробуйте вместе с зеленым салатиком. И если уж такая пьянка – налейте и бокал белого, чтобы жить стало немножко счастливее, хоть на миг❤️", - советует судья "Мастер Шеф".

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