В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар посоветовала приготовить простой и вкусный десерт из теста фило, которое можно купить в супермаркетах в отделе заморозки.

"Фило разлетелось по миру из Греции, там это древняя история. Из него готовят пахлаву. А вы можете сделать, что угодно - начиняйте творогом, зеленью, картофелем, грибами, фаршем, вишнями, пеките штрудель, готовьте пироги. На завтрак, когда гости на пороге, на легкий ужин. Из-за своей «тонкости» оно готовится за считанные минуты. У меня были бананы «на подходе» и пару кусочков шоколада", — пишет Ольга Мартыновская.

Отрезаем кусочек теста ножом или ножницами. Смазываем тесто водой или маслом. Разминаем вилкой банан и выкладываем ложку бананового пюре вместе с кусочком шоколада в тесто. Заворачиваем в форме "сигареток", смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и отправляем в духовку на 8-10 мин при температуре 180-200С.

"Вкусно горячим и холодным🤪 Смазывайте сливочным или растительным маслом, чтобы ваши изделия блестели и румянились. В каждом листочке всего пара калорий и это прекрасно👌Мои любимые начинки: творог + зелень, вишни + корица, банан + шоколад", — добавила звезда "Мастер Шеф".

Также Ольга Мартыновская дала несколько советов, как обращаться с тестом фило:

если достали часть теста – остальное заверните пищевой пленкой – чтобы не сохло в морозилке, потому что будет хрупким;

можно хоть 10 раз размораживать/замораживать - главное накрывайте полотенцем или заранее не открывайте, потому что высохнет;

самому дома его приготовить возможно, но физическ тяжело так раскатывать. Вытяжное тесто - это почти фило, но все равно не такое тонкое получается.

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