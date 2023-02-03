Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская рассказала, как стала шеф-поваром. Звезда сначала отметила, что она была из села и родилась в то время, когда было в Украине безденежье.

"На кухню мама меня не пускала, говоря, что выйду замуж и всю жизнь стоять еще на той кухне. Потому пока гуляй, ребенок. Каждую неделю у нас был хлеб из печки, бор и пампушки. Утром каждое утро коржи с молоком, вареники с вишнями в сезон, щедро залиты медом. Голоду мы не знали. Мама готовила много и вкусно", - продолжила Оля.





"И выходит так, что мы всю жизнь ели только продукты личного производства. Ни о каких полуфрабикатах я и не слышала даже. Родственники привезли нам Юпи и сникерс раз в году. Первую картошку-фри я попробовала уже в университете, а замороженные котлеты, когда вышла замуж - муж о том понимал, ибо вырос в городе", - отметила Мартыновская.

После этого Мартыновская добавила, что благодаря этому она научилась отличать натуральные продукты от искусственных.

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