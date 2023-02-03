Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка кілька років тому отримала звання Національної легенди України. Зірка після повномасштабного вторгнення підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому не обійшлося без скандалів, адже сина та онука Ротару затримали на кордоні з Молдовою, де ті спробували її незаконно перетнути.
Не забуває Софія і про Інстаграм, де цього разу вирішила розповісти про трагедію у Краматорську, яка сталася днями. Зірка зробила репост у свій сторіс відео, яке опублікував президент України.
"Краматорськ", - написала Софія та додала смайлик розбитого серця.
Варто зазначити, що удару по Краматорську Росія завдала першого лютого. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 4 особи, а ще 22 поранених.
А до цього Софія Ротару опублікувала посаду на підтримку України в Інстаграм.
"Незалежність і Свобода коштує дорого - це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України".
Ці факти розривають моє серце на частини!
Я у Києві!", - написала легендарна артистка.
Нагадаємо, Ротару перервала мовчання, відреагувавши на новий ракетний удар
А ще Politeka повідомляла, що Софія Ротару перервала мовчання, розповівши про трагедію.
Також Politeka писала, що Софія Ротару із сином перервали мовчання та розділили з українцями горе