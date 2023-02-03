Легендарна українська співачка Софія Ротару розповіла українцям про трагедію, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка кілька років тому отримала звання Національної легенди України. Зірка після повномасштабного вторгнення підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому не обійшлося без скандалів, адже сина та онука Ротару затримали на кордоні з Молдовою, де ті спробували її незаконно перетнути.

Не забуває Софія і про Інстаграм, де цього разу вирішила розповісти про трагедію у Краматорську, яка сталася днями. Зірка зробила репост у свій сторіс відео, яке опублікував президент України.

"Краматорськ", - написала Софія та додала смайлик розбитого серця.

Варто зазначити, що удару по Краматорську Росія завдала першого лютого. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 4 особи, а ще 22 поранених.

А до цього Софія Ротару опублікувала посаду на підтримку України в Інстаграм.

"Незалежність і Свобода коштує дорого - це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України".

Ці факти розривають моє серце на частини!

Я у Києві!", - написала легендарна артистка.

Нагадаємо, Ротару перервала мовчання, відреагувавши на новий ракетний удар

А ще Politeka повідомляла, що Софія Ротару перервала мовчання, розповівши про трагедію.

Також Politeka писала, що Софія Ротару із сином перервали мовчання та розділили з українцями горе



