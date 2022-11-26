Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая стала Национальной легендой Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Несмотря на это после полномасштабного вторжения ее сына Руслана с внуком Анатолием задержали при попытке пересечь границу. Не забывает Ротару и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз звезда снова решила прервать молчание и вспомнить о важной дате - 26 ноября.

"День памяти жертв голодоморов", - написала Ротару.

А до этого звезда поделилась фото из Маршинцев.

"Приехала в место силы!

Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях", - написала звезда.

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