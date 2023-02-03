Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая несколько лет назад получила звание Национальной легенды Украины. Звезда после полномасштабного вторжения поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом не обошлось без скандалов, ведь сына и внука Ротару задержали на границе с Молдовой, где те попытались ее незаконно пересечь.
Не забывает София и об Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о трагедии в Краматорске, которая произошла на днях. Звезда сделала репост в свой сторис видео, которое опубликовал президент Украины.
"Краматорск", - написала София и добавила смайлик разбитого сердца.
Стоит отметить, что удар по Краматорску Россия нанесла первого февраля. В результате трагедии погибли минимум 4 человека, а еще 22 раненых.
А до этого София Ротару опубликовала пост в поддержку Украины у себя в Инстаграм.
"Независимость и Свобода стоит дорого - это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.
Эти факты разрывают мое сердце на части!
Я в Киеве!", - написала легендарная артистка.
Напомним, Ротару прервала молчание, отреагировав на новый ракетный удар
А еще Politeka сообщала, что София Ротару прервала молчание, рассказав о трагедии
Также Politeka писала, что София Ротару с сыном прервали молчание и разделили с украинцами горе