Надя Дорофєєва зізнається, що погодилася на новий для неї експеримент, але це було складно та травматично.

Українська співачка Надя Дорофєєва розмістила у Instagram фото та відео, зроблені під час навчання гри на барабанній установці. Артистка поділилася, що справжня гра, а не імітація гри у кліпі до пісні "Вотсап" стала для неї викликом. Дорофєєва, в тому числі, продемонструвала в кадрі стерті до крові пальці.

Як відомо, режисер відео Інді Хаїт побачив, що у кліпі Надя має грати на барабанах і таким чином передати свій емоційний стан. Коли кліпмейкер озвучив Наді Дорофєєвій свою ідею, артистка не повірила, адже вона ніколи не сиділа за барабанною установкою.

За словами співачки, вона навчилася грати після шести занять та зазначила, що під час навчання важливо "ніколи не ссати і не здаватися".

Однак, зізнається Надя Дорофєєва, це було дуже складно. Більше того, артистка стерті до крові пальці, доки навчалася.

"Я не вірю, що все вийшло. На очах сльози від того, що це була суцільна творчість. Дякую Інді за те, що зробив мені такий виклик. Дякую викладачеві по барабанах, що за шість занять я в кадрі почувала себе так впевнено і не імітувала гру, а по-справжньому грала. Ти крутий. Всім драмерам – моє шанування. Тепер по-іншому дивлюся на вашу працю", – поділилася Надя.

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