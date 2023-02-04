Надя Дорофеева признается, что согласилась на новый для нее эксперимент, но это было сложно и травматично.

Украинская певица Надя Дорофеева разместила в Instagram фото и видео, которые были сделаны во время обучения игре на барабанной установке. Артистка поделилась, что настоящая игра, а не имитация игры в клипе к песне "Вотсап" стала для нее вызовом. Дорофеева в том числе продемонстрировала в кадре стертые до крови пальцы.

Как известно, режиссер видео Инди Хаит увидел, что в клипе Надя должна играть на барабанах и таким образом передать свое эмоциональное состояние. Когда клипмейкер озвучил Нади Дорофеевой свою идею, артистка не поверила, ведь она никогда не сидела за барабанной установкой.

По словам певицы, она научилась играть после шести занятий и отметила, что во время обучения важно "никогда не ссать и не сдаваться".

Однако, признается Надя Дорофеева, это было очень сложно. Более того, артистка побила пальцы до крови, пока училась.

"Я не верю, что все получилось. На глазах слезы от того, что это было сплошное творчество. Спасибо Инди за то, что сделал мне такой вызов. Спасибо преподавателю по барабанам, что за шесть занятий я в кадре чувствовала себя так уверенно и не имитировала игру, а по-настоящему играла. Ты крутой. Всем драмерам – мое почитание. Теперь по-другому смотрю на ваш труд", – поделилась Надя.

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