Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). Але пара розлучилася у 2014 році, але довгий час залишалися бізнес-партнерами. Та торік Ірина розповіла, що перестає співпрацювати і тут із Олексієм. Не забуває Горова та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу зірка опублікувала панорамне фото. На знімку Ірина стояла спиною до міста, розставивши руки. Також Горова додала кілька пісень, які вирішила порадити.
"На повторі", - написала Ірина у публікації.
Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили сотні лайків під публікацією та написали кілька коментарів у вигляді смайликів.
А до цього Ірина вирішила похвалити Надю Дорофєєву, опублікувавши новий пост у своєму блозі:
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"Для мене справжній топовий артист – це не тільки про музику та пісні, цього недостатньо.
Це насамперед про особистість. Наповнений та глибокий.
Про шалену енергію, про здатність перевтілюватися і швидко вчитися новому, навіть якщо йдеться про музичний інструмент…
Надя Дорофєєва, ти моя зірочка! Вітаю із релізом кліпу. Твоя здатність дивувати і вражати надихає мене бути найвідданішою твоєю фанаткою».
Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова розхвалила Дорофєєву після прем'єри нового кліпу
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