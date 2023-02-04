Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). Але пара розлучилася у 2014 році, але довгий час залишалися бізнес-партнерами. Та торік Ірина розповіла, що перестає співпрацювати і тут із Олексієм. Не забуває Горова та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу зірка опублікувала панорамне фото. На знімку Ірина стояла спиною до міста, розставивши руки. Також Горова додала кілька пісень, які вирішила порадити.

"На повторі", - написала Ірина у публікації.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили сотні лайків під публікацією та написали кілька коментарів у вигляді смайликів.

А до цього Ірина вирішила похвалити Надю Дорофєєву, опублікувавши новий пост у своєму блозі:

"Для мене справжній топовий артист – це не тільки про музику та пісні, цього недостатньо.

Це насамперед про особистість. Наповнений та глибокий.

Про шалену енергію, про здатність перевтілюватися і швидко вчитися новому, навіть якщо йдеться про музичний інструмент…

Надя Дорофєєва, ти моя зірочка! Вітаю із релізом кліпу. Твоя здатність дивувати і вражати надихає мене бути найвідданішою твоєю фанаткою».

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова поділилася рекомендацією незвичайної книги

Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа, яка вдруге пішла від зірки, вразила працьовитістю



