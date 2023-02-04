Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). Но пара развелась в 2014 году, но долгое время оставались бизнес-партнерами. Но в прошлом году Ирина рассказала, что перестает сотрудничать и тут с Алексеем. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз звезда опубликовала панорамное фото. На снимке Ирина стояла спиной к мегаполису, расставив руки. Также Горовая добавила несколько песен, которые решила порекомендовать.
"На повторе", - написала Ирина в публикации.
Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили сотни лайков под публикацией и написали несколько комментариев в виде смайликов.
А до этого Ирина решила похвалить Надю Дорофееву, опубликовав новый пост в своем блоге:
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"Для меня настоящий топовый артист – это не только о музыке и песнях, этого недостаточно.
Это, в первую очередь, о личности. Наполненный и глубокий.
О безумной энергии, о способности перевоплощаться и быстро учиться новому, даже если речь идет о музыкальном инструменте…
Надя Дорофеева, ты моя звездочка! Поздравляю с релизом клипа. Твоя способность удивлять и поражать вдохновляет меня быть самой преданной твоей фанаткой".
Напомним, экс-жена Потапа Горовая расхвалила Дорофееву после премьеры нового клипа
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая поделилась рекомендацией необычной книги
Также Politeka писала, что экс-жена Потапа, которая второй раз ушла от звезды, впечатлила трудолюбием