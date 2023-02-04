Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва – відома українська танцівниця, яка стала переможницею на шоу "Танці зі зірками". Після цього артистка хотіла стати суддею проекту, але отримувала лише можливість бути гостьовим суддею, а й тоді нарвалася на критику українців. Ілона одружена з Іваном Хом'ячуком, від якого народила двох дітей - дочку Валерію та сина Домініка. Зірка в одному з інтерв'ю зізнавалася, що незважаючи на це, у неї дуже ревнивий коханий.

Не забуває Ілона і про Інстаграм, де цього разу вирішила розповісти про хворобу чоловіка. Зірка вийшла в ефір, сидячи в автомобілі.

"На даний момент активно розпочала пошуки альтернативного лікування мого чоловіка стосовно діагнозу "алопеція", - написала Ілона і розповіла про препарат, який їй порадили.

"Я, до речі, активно зайнялася пошуком альтернативного лікування діагнозу мого чоловіка. Як я раніше вже згадувала, у нього виявили гніздну алопецію, і на жаль він продовжує втрачати волосся на обличчі. Він майже вже дві брови, у нього нема. На голові, як не дивно, триматися, але ніжки просто позаздрить кожна дівчина. Але було б так добре, якби не так сумно, знаєте", - розповіла детальніше Гвоздєва у відео.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танці зі зірками" різко відреагувала на скандал із п'яними вечірками у Києві

А ще Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздєва з "Танці зі зірками" зізналася, через що їй довелося пройти.

Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців із зірками" влаштувала гламурну жіночу вечірку.



