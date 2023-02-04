Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала победительницей на шоу "Танці з зірками". После этого артистка хотела стать судьей проекта, но получала только возможность быть гостевой судьей, но и тогда нарвалась на критику украинцев. Илона замужем за Иваном Хомячуком, от которого родила двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика. Звезда в одном из интервью признавалась, что несмотря на это у нее очень ревнивый возлюбленный.

Не забывает Илона и об Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о болезни мужа. Звезда вышла в эфир, сидя в автомобиле.

"На текущий момент активно начала поиски альтернативного лечения моего мужа по отношению к диагнозу "алопеция", - написала Илона и рассказала о препарате, который ей посоветовали.

"Я, кстати, активно занялась поиском альтернативного лечения диагноза моего мужа. Как я раньше уже вспоминала, у него выявили гнездную алопецию, и к сожалению он продолжает терять волосы на лице. Он почти уже две брови, у него нету. На голове, как не странно, держиться, но ножки просто позавидует каждая девушка. Но было бы так хорошо, если бы не так грустно, знаете", - рассказала более подробно Гвоздева в видео.

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