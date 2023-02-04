Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр розповів, що 3 лютого пішов із життя його видатний французький колега Пако Рабан.

"Ця людина здійснила справжню революцію в індустрії моди й дуже вплинула на моє життя свого часу. У далеких 2000-их, коли я тільки переїхав до Києва, і взяв участь у конкурсі 10x10 — де 10 дизайнерів представляли свої колекції на 10 моделях, я мав честь отримати нагороду «Найкращий дизайнер України» від самого Пако Рабана", — пише Андре Тан.

У якості призу українському дизайнеру мали вручити автомобіль, але він від нього відмовився, бо не вмів водити, тому отримав грошовий приз, завдяки якому він зміг купити 10 швейних машинок у своє перше ательє у Києві.

"Можна сказати, що саме завдяки тому, що Пако Рабан побачив у мені потенціал тоді та визнав моє бачення, я знаходжуся там, де зараз є. Я дуже вдячний, що мав можливість бути знайомим з такою видатною особистістю. Пако Рабан став першим використовувати музику на показах, випустив на подіум темношкірих моделей, створив парфуми унісекс. А одяг і взагалі став робити не з тканини, а з металу та пластику. До того ж він був вкрай багатогранною людиною. Вічна пам'ять🙏🏼", — додав Андре Тан.

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