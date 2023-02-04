Євген Клопотенко зазначив, що за класичним італійським рецептом ризото готують шляхом варіння на повільному вогні крохмалистого сорту рису в бульйоні.

Пшеничну кашу українці найчастіше звикли споживати у вигляді меленої крупи чи манки. А от цілісні зерна на полицях магазинів з'являються хіба перед Святвечором, щоб приготувати кутю.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт різотто із пшениці.

За класичним італійським рецептом ризото готують шляхом варіння на повільному вогні крохмалистого сорту рису в бульйоні.

Якщо ж замінити рис на пшеницею, процес відбуватиметься так само. Різниця полягає в тому, що в ризото кладуть сирий рис, а пшеницю потрібно спочатку проварити окремо. Також вона потім не вбирає бульйон, як це відбувається з рисинками, а він просто насичує пшеницю своїми смаками в процесі випаровування зі сковороди.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для ризото:

200 г пшениці

300 г печериць

20 г білих сухих грибів

1 часник

30 г вершкового масла

2 гілочки чебрецю

50 г твердого сиру

50 мл білого сухого вина

Для овочевого бульйону :

1 часник

1 морква

¼ селери

1 лавровий лист

2 горошини запашного перцю

2 л води

1 щіпка солі

Спосіб приготування

1.В каструлю сипте 200 г пшениці та залийте 600 мл води. Додайте дрібку солі і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть ще 30 хвилин.

2. Поставте варитися овочевий бульйон. Очистіть цибулю, моркву, ¼ селери і поріжте великими шматками. Складіть у каструлю, залийте 2 л води. Додайте щіпку солі, 2 горошини запашного перцю та лавровий лист. Варити на середньому вогні 25 хвилин. Викладіть у миску 20 г білих сухих грибів і залийте водою на 20 хвилин. Після цього поріжте смужки.

3.Очистіть 300 г печериць і наріжте середніми шматочками приблизно однаковими за розміром, щоб приготувалися рівномірно. Цибулину поріжте дрібними кубиками.

4. Розігрійте сковороду з 30 г вершкового масла, дайте трохи розтопитися. Викладіть спочатку цибулю, а через 2 хвилини додайте печериці та порізані сухі гриби. Смажте 10 хвилин на середньому вогні, додавши сіль до смаку.

5.До грибів додайте пшеницю і влийте 50 мл білого сухого вина. Перемішайте і зачекайте кілька хвилин, щоб алкоголь випарувався.

6. Далі порціями вливайте 300 мл бульйону. Коли перша порція бульйону майже зникла, додавайте ще. Тут ідеально все.



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