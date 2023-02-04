Евгений Клопотенко отметил, что по классическому итальянскому рецепту ризото готовят путем варки на медленном огне крахмалистого сорта риса в бульоне.

Пшеничную кашу украинцы чаще всего привыкли потреблять в виде молотой крупы или манки. А вот цельные зерна на полках магазинов появляются разве что перед Святвечером, чтобы приготовить кутю.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт ризотто из пшеницы.

По классическому итальянскому рецепту ризото готовят путем варки на медленном огне крахмалистого сорта риса в бульоне.

Если же заменить рис пшеницей, процесс будет происходить точно так же. Разница состоит в том, что в ризото кладут сырой рис, а пшеницу нужно сначала проварить по отдельности. Также она потом не впитывает в себя бульон, как это происходит с рысинками, а он просто насыщает пшеницу своими вкусами в процессе испарения из сковороды.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для ризото:

200 г пшеницы

300 г шампиньонов

20 г белых сухих грибов

1 лук

30 г сливочного масла

2 веточки тимьяна

50 г твердого сыра

50 мл белого сухого вина

Для овощного бульона:

1 лук

1 морковь

¼ сельдерея

1 лавровый лист

2 горошины душистого перца

2 л воды

1 щепотка соли

Способ приготовления

1.В кастрюлю сыпьте 200 г пшеницы и залейте 600 мл воды. Добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите еще 30 минут.

2. Поставьте вариться овощной бульон. Очистите лук, морковь, ¼ сельдерея и порежьте большими кусками. Сложите в кастрюлю, залейте 2 л воды. Добавьте щепотку соли, 2 горошины душистого перца и лавровый лист. Варить на среднем огне 25 минут. Выложите в мисочку 20 г белых сухих грибов и залейте водой на 20 минут. После этого порежьте полоски.

3.Очистите 300 г шампиньонов и нарежьте средними кусочками примерно одинаковыми по размеру, чтобы равномерно приготовились. Луковицу порежьте мелкими кубиками.

4.Разогрейте сковороду из 30 г сливочного масла, дайте немного растопиться. Выложите сначала лук, а через 2 минуты добавьте шампиньоны и порезанные сухие грибы. Жарьте 10 минут на среднем огне, добавив соль по вкусу.

5.К грибам добавьте пшеницу и влейте 50 мл белого сухого вина. Перемешайте и подождите несколько минут, чтобы алкоголь улетучился.

6.Далее порциями вливайте 300 мл бульона. Когда первая порция бульона почти улетучилась, добавляйте еще. Здесь идеально все.



Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.