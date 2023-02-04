Відома українська поп-співачка Оля Полякова перезаписала пісню "Чарівні очі" (яку вона мала випустити з Олегом Винником ) разом з іншим виконавцем. Цікаво, що у своєму першочерговому варіанті пісня була російською мовою і мала вийти під назвою "Довгі ноги". Але тепер зазвучала по-новому, співачка ролик оплікувала в Інстаграм .
Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну прем'єру відклали, Олег Вінник залишив країну (нібито через проблеми зі здоров'ям), а Оля Полякова вирішила написати до пісні новий текст українською мовою.
Пізніше зірка наважилася записати трек у дуеті та запросила для цього грузинського співака Анрі Джохадз .
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Шанувальники Олі Полякової зізналися, що їм цей дует дуже сподобався і вони питали, хто ж той артист, з яким вона заспівала.
"Нарешті знайшлася людина, яка зробив Оличку іншою! Вона така ніжна і не може відірватися від його обіймів", "Ніжна та красива пісня українською мовою!", "Фантастика", "Дуже красива українська пісня, зроблена чарівним голосом !", - писали користувачі мережі під відео.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.