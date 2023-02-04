Світлана Тарабарова висловилася про зіркових колег, які "перевдяглися" та "перевзулися" після 24 лютого.

Українська співачка Tarabarova (справжнє ім'я – Світлана Тарабарова) в інтерв'ю, яке було опубліковано на YouTube - каналі української журналістки Аліни Доротюк, заявила, що підтримує тих українських артистів, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовилися співати російською мовою. Також вона зізналася, як ставиться до артистів, що "перевзулися".

Світлана Тарабарова висловилася про зіркових колег, які "перевдяглися" та "перевзулися" після 24 лютого. Вона поділилася, що вважає таких артистів – "ситуативними союзниками".

"Всі, хто до 24 лютого вдавав, що війни не існувало, після 24 всі переодяглися в кольори, які я люблю. І якщо так подумати, вони все одно мої союзники... Навіть якщо ситуативні союзники, я все одно їх підтримуватиму. і дякувати, що після 24-го вони стали співати, говорити та вести свої соцмережі українською мовою. Це круто", – наголосила співачка.

Світлана Тарабарова додала, що патріотичність нинішніх популярних зірок лише на користь України. Хоча вона досі зазнає неприємного осаду через попередню діяльність багатьох.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

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