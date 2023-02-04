Светлана Тарабарова высказалась о звездных коллегах, которые "переоделись" и "переобулись" после 24 февраля.

Украинская певица Tarabarova (настоящее имя - Светлана Тарабарова) в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, заявила, что поддерживает тех украинских артистов, которые после полномасштабного вторжения рф в Украину отказались петь на русском языке. Также она призналась, как относится к артистам, что "переобулись".

Светлана Тарабарова высказалась о звездных коллегах, которые "переоделись" и "переобулись" после 24 февраля. Она поделилась, что считает таких артистов – "ситуативными союзниками".

"Все, кто до 24 февраля делал вид, что войны не существовало, после 24 все переоделись в цвета, которые я люблю. И если так подумать, они все равно мои союзники... Даже если ситуативные союзники, я все равно их буду поддерживать и благодарить, что после 24-го они стали петь, говорить и вести свои соцсети на украинском языке. Это круто", – подчеркнула певица.

Светлана Тарабарова добавила, что патриотичность нынешних популярных звезд только в пользу Украины. Хотя она до сих пор испытывает неприятный осадок из-за предыдущей деятельности многих.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.