Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Зірка вирішила спробувати свої сили на шоу "Холостяк", де вибрав переможницею модель Катерину Лозовицьку. При цьому зірку останнім часом активно критикували, оскільки багато хто не вірить, що має стан. Після чергової порції критики Топольський вирішив записати звернення до хейтерів, де їх поцілував у чоло. Відео Алекс опублікував у своєму блозі Інстаграм.

"Посилаю промені добра кожному моєму хейтеру", - написав Топольський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Незабаром нервовий зрив чекає на вас";

"Але коментарі хейтерів все одно підчищаєте";

"Для того щоб не було хейтерів, потрібно поважати жінок і не розповідати на всю країну якась Катя в ліжку. Чекаємо на її інтерв'ю";

"А що за чоловік пройшов на задньому фоні?";

"Красавчик)) І моїх хейтерів поцілунок))";

"Правильна реакція на "хейт" - ніяка. Ви займаєтеся зараз дурням з цим відео. Я не бачила жодної серії холостяка останнього, підписалася щоб зрозуміти за що вибрали головного героя, хто він і чим займається, що робить корисного. А тут суцільні розбірки". і міряло хто крутіший».

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