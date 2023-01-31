Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, которая приняла участие в проекте "Холостяк" с Алексом Топольским. Девушке удалось дойти до финала, но победила на проекте модель Катя Лозовицкая, с которой главный герой не смог построить отношения после проекта. А Мудрая стала довольно успешной блогеркой, за которой следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз Александра показала в своем Инстаграм, какое предложение получила от фанатов.

"Саша, там Алекс с ума сходит. Разблокируйте и спасите, ибо впечатление, что попадет в дурдом. Алекс в действенной яме. Это просто ужас. Ото влез, что стал на себя не похож", - написал фанат под сторис блогерки.

"Добрый вечер", в ответ написала Мудрая.

"Вы такие веселые, спасибо за кучу сообщений. Но спасать никого не буду, то не моя ответственность", - продолжила Александра на втором сторис.

"Это точно Алекс с левого акка написал. Видать боится конкуренции в бизнесе по марафонам и ретритам", - предположила еще одна фанатка на следующем сторис.

А до этого Катя поделилась фотографией, где отдыхала в Мексике. Звезда призналась, что полет туда был с проблемами.

"Случилась такая история, что когда мы вылетали из Канкуна в Мюнхен, он начал снижать скорость, а в салоне был сильный запах гари. Было очень страшно, люди начинали паниковать, а стюардессы вежливо пытались всех успокоить. Какое-то странное чувство было, будто что-то может случиться, но ты уверен, что все будет хорошо. Это ощущение, это надежда, которая всегда появляется, чтобы подбодрить.", - поделилась Александра.

Напомним, ЧП произошло с самолетом, нп котором летела финалистка "Холостяка" Мудрая

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