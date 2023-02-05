Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда решил попробовать свои силы на шоу "Холостяк", где выбрал победительницей модель Екатерину Лозовицкую. При этом звезду в последнее время активно критиковали, так как многие не верят, что он имеет состояние. После очередной порции критики Топольский решил записать обращение к хейтерам, где их поцеловал в лоб. Видео Алекс опубликовал в своем блоге Инстаграм.

"Посылаю лучи добра каждому моему хейтеру", - написал Топольский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вскоре нервный срыв ожидает вас";

"Но комментарии хейтеров все равно подчищаете";

"Для того чтобы не было хейтеров, нужно уважать женщин и не рассказывать на всю страну какая Катя в постели. Ждем ее интервью";

"А что за мужчина прошел на заднем фоне?";

"Красавчик )) И моих хейтеров поцелуй))";

"Правильная реакция на «хейт»- никакая. Вы занимаетесь сейчас ерундой с этим видео. Я не видела ни одной серии холостяка последнего, подписалась чтобы понять за что выбрали главного героя, кто он и чем занимается ,что делает полезного. А тут разборки сплошные и мерило кто круче".

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