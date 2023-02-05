Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців зі зірками", звернувся до українців після чергової хвилі хейту.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український хореограф та телеведучий. Зірка також судив проекти "Танці зі зірками" та "Україна має талант". А після 24 лютого знаменитість вирішив залишити Україну з дитиною та дружиною, вирушивши до США. І хоч Влад стверджує, що перетнув кордон легально, не всі колеги вірять у це, адже заборона на виїзд з'явилася практично одразу. Зірка при цьому не поспішає повертатись до України, але постійно показує, як збирає гроші для Батьківщини. Але це не рятує Влада від хейтерів, які періодично приходять до коментарів, незважаючи на лазні від зірки.

Тому після чергової хвилі Влад згадав про свій старий пост.

"Знову на часі", - написав Влад.

"Ваші очікування – ваші проблеми.

Взяв на озброєння цю прекрасну цитату (жінки навряд чи знають автора) і вам раджу!

Реально врятувала вже кілька разів", - написав Влад у публікації, яку опублікував перед вторгненням в Україну ще російською мовою.

Фанати, включаючи дружину Влада Ями, його самого, а також Олександра Еллерта, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Якщо ти заплутався в думках, характері, депресії тоді тобі до нас залітай";

"Владе, мені не вистачає вас на шоу "Твій день".

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