Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и телеведущий. Звезда также судил проекты "Танці з зірками" и "Україна має талант". А после 24 февраля знаменитость решил покинуть Украину с ребенком и женой, отправившись в США. И хоть Влад утверждает, что пересек границу легально, не все коллеги верят в это, ведь запрет на выезд появился практически сразу. Звезда при этом не спешит возвращаться в Украину, но постоянно показывает, как собирает деньги для Родины. Но это не спасает Влада от хейтеров, которые периодически приходят в комментарии, несмотря на баны от звезды.
Поэтому после очередной волны Влад вспомнил о своем старом посте.
"Снова актуально", - написал Влад.
"Ваши ожидания - ваши проблемы.
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Взял на вооружение эту прекрасную цитату(женщины вряд ли знают автора) и вам советую!.
Реально выручила уже несколько раз", - написал Влад в публикации, которую опубликовал перед вторжением в Украину еще на российском языке.
Фанаты, включая жену Влада Ямы, его самого, а также Александра Эллерта поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Если ты запутался в мыслях, характере, депрессии тогда тебе к нам залетай";
"Влад, мне не хватает вас на шоу "Твой день".
Напомним, украинцы раскритиковали Влада Яму, который сбежал в США, звезда ответил
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма раздраконил украинцев пляжным фото из Америки
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