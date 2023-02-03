Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, который судил проект "Танці з зірками", а до этого был судьей "Україна має талант". А после 24 февраля Влад взял жену и ребенка, отправившись в США. Не забывает звезда и об Инстаграм, где постоянно пытается рассказать, какие важные дела он делает в Америки, не спеша возвращаться в Украину. А накануне Влад решил сделать очередной аналогичный пост, но снова получил порцию критики.

Сначала в комментариях на критику отреагировала жена Влада - Лилия.

"Никто не имеет права осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы вас не судили. Никто не знает обстоятельств каждого…", - написала супруга и так не сообщила, какие обстоятельства заставили Влада сидеть почти год в США и не возвращаться обратно в Украину, что даже сделал Потап осенью прошедшего года.

"Отдельно спасибо категории людей советчиков, вроде "ты должен..." (дальше не важно) и "а почему не с автоматом" за то, что выявили себя и пошли на другие странички. Ну или я помог. Да, ситуация экстремальная, каждый имеет право на свое мнение, но я не вижу смысла кому-то что-то доказывать, есть важнее дела. Люблю вас", - ответил Влад Яма.

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