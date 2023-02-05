Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Кравець зник на деякий час, вирушивши на відпочинок в Україні. У зірки є дочка - 19-річна Маша, а також двійнята Катя та Іван, яким зараз шість. Старша дочка виросла справжньою красунею і змалку займається танцями. А з 15 років живе окремо від батьків після народження двійнят. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша показала, як танцює на фестивалі, поділившись кадрами у своєму блозі.

А до цього донька Кравець підбила підсумки року 31 грудня.

"Зазвичай я не фанат постів із підсумками року. Роблю це вперше в житті, як і багато іншого, що нам усім довелося пережити вперше.

01.01.2022 я почала рік з великою кількістю бажань та планів, які мала втілити в життя.

24.02.2022, о 00.00 зустріла свої 19 років у найближчих колах, навіть не підозрюючи, що вже через пару годин життя кожного з нас зміниться назавжди і мої мрії про ще один рік безтурботної молодості зруйнує росія.

4 місяці за кордом. 4 місяці неймовірної суми за Батьківщиною, емоційних зривів та ментального дорослішання, здається, років на 5 мінімум", - написала Маша.

Нагадаємо, дочка Кравець із "Квартал 95" похвалилася стильною зачіскою після перевтілення.

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