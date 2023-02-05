Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость, как и другие украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Кравец исчезла на некоторое время, отправившись на отдых в Украине. У звезды есть дочь - 19-летняя Маша, а также двойняшки Катя и Иван, которым сейчас шесть. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и с самого детства занимается танцами. А с 15 лет живет отдельно от родителей после рождения двойняшек. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша показала, как танцует на фестивале, поделившись кадрами в своем блоге.

А до этого дочь Кравец подвела итоги года 31 декабря.

"Обычно я не фанат постов с итогами года. Делаю это впервые в жизни, как и многое другое, что нам всем пришлось пережить впервые.

01.01.2022 я начала год с большим количеством желаний и планов, которые должна была воплотить в жизнь.

24.02.2022, в 00.00 встретила свои 19 лет в кругу ближайших, даже не подозревая, что уже через пару часов жизни каждого из нас изменится навсегда и мои мечты о еще одном году беззаботной молодости разрушит россия.

4 месяца за кордом. 4 месяца невероятной суммы по Родине, эмоциональных срывов и ментального взросления, кажется, лет на 5 минимум", - написала Маша.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" похвасталась стильной прической после перевоплощения

Также Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" призналась, что сделала впервые в жизни

А еще Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" расстегнула рубашку, не оставив украинцев равнодушными