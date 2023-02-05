Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка стала популярною після шоу "Х-Фактор". При цьому зірка прославилася не завдяки успіху на шоу, де вона виграла лише з другого разу, а через прослуховування. Там співачці не повірили і вимагали заспівати своїм голосом без музики. Цей фрагмент став вірусним та зібрав десятки мільйонів переглядів в Інтернеті.
Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Миколайчук показала, що сталося із посилкою.
"Нічого незвичайного... Просто польська митниця, мабуть, дуже любить грати у футбол", - написала Ніколайчук на кадрах у своєму сторісі.
А до цього Ніколайчук привітала українців із Новим роком.
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"Цього року багато хто з нас зустрічав Новий Рік на чужині. А ще більше, ховаючись у підвалах від російських ракет.
Дорогі мої українці, цієї Новорічної ночі ми мали одне бажання на всіх – мир і перемога. Ну і... самі знаєте, що. І я вірю, що 2023 року наше спільне бажання обов'язково здійсниться. З Новим Роком!", - написала Ніколайчук під публікацією.
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