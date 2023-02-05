Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной после шоу "Х-Фактор". При этом звезда прославилась не благодаря успеху на шоу, где она выиграла только со второго раза, а из-за прослушиваний. Там певице не поверили и потребовали спеть своим голосом без музыки. Этот фрагмент стал вирусным и собрал десятки миллионов просмотров в Интернете.

Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Николайчук показала, что произошло с посылкой.

"Ничего необычного... Просто польская таможня, видимо, очень любит играть в футбол", - написала Николайчук на кадрах в своем сторис.

А до этого Николайчук поздравила украинцев с Новым годом.

"В этом году многие из нас встречали Новый Год на чужбине. А еще больше, прячась в подвалах от российских ракет.

Дорогие мои украинцы, в эту Новогоднюю ночь у нас было одно желание на всех – мир и победа. Ну и… сами знаете что. И я верю, что в 2023 году наше общее желание обязательно сбудется. С Новым Годом!", - написала Николайчук под публикацией.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук честно призналась, как проходили будни до войны

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