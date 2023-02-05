Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася кілька років тому, коли зіграла у молодіжному серіалі "Школа", де була старшокласницею Натою. А минулого року Трінчер вирішила вийти заміж за блогера Олександра Волошина, котрий до цього їй зробив пропозицію. Після цього пара багато разів сварилася через різні питання, які не встигли вирішити до весілля. Трінчер зізнавалася, що навіть дарма вийшла заміж, не вирішивши ці моменти.
А тепер пішли чутки про те, що пара розлучилася. Трінчер вирішила порушити це питання, опублікувавши нові сторіс в Інстаграм.
"І головне питання, яке хвилювало багатьох - чи не розійшлися ми з Сашком?", - написала Ганна у сторіс і поділилася весільним фото.
"Волошин і Трінчер розлучаються". Ось такі відео ширилися мережею", - написала Трінчер у своєму блозі.
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Після цього Ганна показала, як готує на кухні, а тим часом покликала Олександра, який теж підійшов до неї. Волошину навіть це не сподобалося і він потролив дружину у відповідь, постійно повторюючи у відео слово "Зай", яким Ганна кликала його.
"У нас все супер", - написала Анна под кадрами.
Нагадаємо, Трінчер показала, як обирала взуття на власне весілля
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер розімліла в обіймах новоспеченого чоловіка.
Також Politeka писала, що Трінчер отримала від чоловіка довгоочікуваний подарунок у новорічну ніч .