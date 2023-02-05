Анна Тринчер, которая не так давно вышла замуж за блогера Александра Волошина, рассказала, действительно ли разошлась с мужем.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась несколько лет назад, когда сыграла в молодежном сериале "Школа", где была старшеклассницей Натой. А в прошлом году Тринчер решила выйти замуж за блогера Александра Волошина, который до этого ей сделал предложение. После этого пара много раз ссорилась из-за разных вопросов, которые не успели решить до свадьбы. Тринчер признавалась, что даже зря вышла замуж, не решив данные моменты.

А теперь пошли слухи о том, что пара развелась. Тринчер решила поднять этот вопрос, опубликовав новые сторис в Инстаграм.

"И главный вопрос, какой волновал многих - не разошлись ли мы с Сашей?", - написала Анна в сторис и поделилась свадебным фото.

"Волошин и Тринчер разводятся". Вот такие видео ширились сетью", - написала Тринчер в своем блоге.

После этого Анна показала, как готовит на кухне, а в это время позвала Александра, который тоже подошел к ней. Волошину даже это не понравилось и он потроллил жену в ответ, повторяя постоянно в видео слово "Зай", которым Анна звала его.

"У нас все супер", - написала Анна под кадрами.

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