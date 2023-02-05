Як пише Politeka.net , Даша Хлистун - відома українська модель, яка вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка. У зіркової пари з'явилася вже дочка, яку Хлистун народила позаминулого року. Але після пологів Даша вже повернула свою колишню постать і тому продовжила свою кар'єру. Зірка при цьому зізнавалася, що складно працювати і бути позитивною через те, що відбувається в Україні. Не забуває Хлистун і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала дещо в нарядах, включаючи прозору сукню.
"Я можу купити собі квіти
Напиши моє ім'я на піску
Розмовляю сам із собою годинником
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Говоріть речі, які ви не розумієте
я можу змусити себе танцювати
І я можу тримати себе за руку
Так, я можу любити себе краще, ніж ти", - написала Даша у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Абсолютно точно! Не принижуйся і не випрошуй, ти гідна кращого! Зайшла купила і насолоджуйся. Це дуже мотивує, ти жінка і прекрасна квітка";
"Дуже красива! Фігура та зовнішність фантастичні!";
"Млинець, ну дівчинка і не скажеш, що дружина і мати";
"А де ваш Макс із дочкою?";
"Найкрасивіші ноги цієї планети".
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