Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая стала женой "Холостяка" Макса Михайлюка, который так и не смог на проекте найти свою любовь. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Даша рассказала, как нарвалась на россиянку.

"Я слышала, как она своей помощнице сказала: "Пошли к Даше, где Даша?". Я сделал вид, что не услышала и пошла на волосы", - написала модель.

"Привет, пока у меня есть время, я хочу рассказать одну историю, которая со мной произошла недавно, где-то два дня назад. На одном из шоу ко мне подошла русская журналистка, да, конечно, она из фэшн, а не какой-то Соловьев, но она хотела специально ко мне подойти", - рассказала Даша.

Стоит отметить, что муж Хлыстун - Макс Михайлюк после полномасштабного вторжения отправился защищать Украину. Известно, что "Холостяк" пошел в десантно-штурмовые войска.

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