Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка. У звездной пары появилась уже дочь, которую Хлыстун родила в позапрошлом году. Но после родов Даша уже вернула свою прежнюю фигуру и поэтому продолжила карьеру. Звезда при этом признавалась, что сложно работать и быть позитивной из-за происходящего в Украине. Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала несколько образом в нарядах, включая прозрачное платье.

"Я могу купить себе цветы

Напиши мое имя на песке

Разговариваю сам с собой часами

Говорите вещи, которые вы не понимаете

я могу заставить себя танцевать

И я могу держать себя за руку

Да, я могу любить себя лучше, чем ты", - написала Даша в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Абсолютно точно! Не унижайся и не выпрашивай, ты достойна лучшего! Зашла купила и наслаждайся. Это очень мотивирует, ты женщина и прекрасный цветок";

"Очень красивая!Фигура и внешность фантастические!";

"Блин, ну девчоночка и не скажешь,что жена и мать";

"А где ваш Макс с дочерью?";

"Самые красивые ноги этой планеты".

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка похвасталась ножками в постели, муж не устоял

А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка, который защищает Украину, нарвалась на россиянку

Также Politeka сообщала, что расстроенная жена "Холостяка" Михайлюка, который защищает Украину, призналась, что произошло