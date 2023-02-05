Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка. У звездной пары появилась уже дочь, которую Хлыстун родила в позапрошлом году. Но после родов Даша уже вернула свою прежнюю фигуру и поэтому продолжила карьеру. Звезда при этом признавалась, что сложно работать и быть позитивной из-за происходящего в Украине. Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала несколько образом в нарядах, включая прозрачное платье.
"Я могу купить себе цветы
Напиши мое имя на песке
Разговариваю сам с собой часами
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Говорите вещи, которые вы не понимаете
я могу заставить себя танцевать
И я могу держать себя за руку
Да, я могу любить себя лучше, чем ты", - написала Даша в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Абсолютно точно! Не унижайся и не выпрашивай, ты достойна лучшего! Зашла купила и наслаждайся. Это очень мотивирует, ты женщина и прекрасный цветок";
"Очень красивая!Фигура и внешность фантастические!";
"Блин, ну девчоночка и не скажешь,что жена и мать";
"А где ваш Макс с дочерью?";
"Самые красивые ноги этой планеты".
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