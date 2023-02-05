"Холостячка" Ксенія Мішина показала, як проводить час у Бельгії, нарвавшись на критику українців.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала переможницею на шоу "Танці зі зірками". Також зірка судила проект "Україна має талант" та знімалася у шоу "Холостячка", де переміг гуморист Олександр Еллерт. Але побудувати парі відносин не вдалося і якщо Мішина зараз у Європі, то Еллерт у США. Не забуває Ксенія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Мишина поділилася щасливим фото. Зірка позувала біля пам'ятки архітектури, перебуваючи у Бельгії.

"Щастя це так просто", – написала Ксенія під публікацією.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Війна нам показала, що найбільше щастя це, коли поряд рідні живі і здорові і ти маєш можливість їх обійняти";

"Так, добре де нас немає... Ми щохвилини у напрузі, тому що війна триває, гинуть люди!";

"Та це так.. у мене теж сьогодні був щасливий день зі своїм сином, мені 50 років, а йому 20..це молодший.. і багатьох це шокувало. уявляю щоб було, якби я зі старшим пройшлася, йому 30 років" ;

"Війна як можливість... Класно".

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