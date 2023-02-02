В этот раз в сторис на своей странице в Instagram звезда рассказала, что в ее жизни было два момента, когда она серьезно занималась своим телом.

"Когда я забеременела, я набрала 31 кг. Когда началась война, я набрала 7 кг. Хотя и не много, кажется, но выглядела я не очень", - признается Ксения Мишина.

Актриса подчеркнула, что похудеть в декрете, с маленьким ребенком возможно, и она доказала это на собственном примере. Она показала единственную свою фотографию с того периода.

"Смотрите, какая красивая! Здесь не очень видны мои 31 кг, но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одной фото с того периода", — написала звезда под фото.

"Короче, каждый день я садила этого царя в коляску и долгими часами гуляла с ним, не останавливаясь. Ели мы где придется (в парках, на камнях, на скамейках). Засыпал он только когда коляска двигалась. А уже после того, как я перестала кормить, я начала бегать в 6 утра. Ну и, конечно, диета. Перестала есть полностью все мучное, сладкое", - вспоминает Мишина.

Так через год артистка пришла в свою норму, 49-50 кг, но так и не увидела своих мышц, потому что не занималась спортом. Сейчас Ксения худеет уже по другой системе и пообещала скоро показать результаты новой трансформации.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.