Раніше Тарас Цимбалюк зізнався, що отримав повістку, але його лякає перспектива опинитись відразу на передовій. Після цієї на заяви на нього обрушився шквал критики та звинувачень у боягузтві. Цього разу на своїй сторінці в Instagram актор вирішив відповісти хейтерам.

"У мене в голові не вкладається, що до сих пір є люди, котрі вважають, що абсолютно УСІ чоловіки повинні бути на передовій. Записатись в ряди «диванних філософів» - діло зовсім нехитре: сидиш собі і бездумно кнопаєш всяку х*єту в коментарях, неберучи до уваги, що ця людина робить більше ніж тясяча подібних «розумників». Докопалися, наприклад, до Влада Ями, котрий виїхав з родиною в США і мешкає в Майамі. Полили лайном, в кращих традиціях бездумної біомаси, а те скільки він там вже організував заходів на підтримку України і скільки грошей зібрав для ЗСУ - це мало кого цікавить", — пише Тарас Цимбалюк.

Актор задає риторичні питання: чи краще відомим українцям розповідати за кордоном про війну і збирати мільйони гривень для наших воїнів, чи хай стоять на блокпостах і мовчать.



"Я іноді захожу на сторінки цих обмежених людей і, дивлячись на них, переконуюсь, що їм не зрозуміти, чому люди з сотнями тисяч підписників повинні використовувати свій авторитет у соц. мережах і вести саме волонтерсько-інформаційну війну! Відповідь: бо там їхня користь в рази більша і ефективніша ніж у гарячій точці, у якості бойової одиниці. І ніхто тут не збирається применшувати героїзм наших воїнів, що знаходяться на передовій!", — додав Тарас.

Цимбалюк також похвалився, що особисто був причетний до кількох десятків різних волонтерських зборів, грає виставу на волонтерських умовах, постійно бере участь у благодійних заходах, та поскаржився, що його все одно по кілька разів на день відправляють у соцмережах воювати. Тому він ігнорує або блокує таких підписників.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.