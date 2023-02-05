Ведуча новин на телеканалі "1+1" Алла Мазур показала, що відбувається в них у студії.

Раніше телезірка поділилася з українцями радісною новиною – програма, яку вона вела до повномасштабної війни, повертається в ефір. Йдеться про передачу "ТСН-Тиждень", яка виходила щонеділі і була підсумковою програмою новин тижня. За словами Алли Мазур, тепер вони будуть в ефірі в рамках "Єдиних новин" раз на два тижні, тому що чергуватимуться з колегами з іншого телеканалу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася кадрами зі студії, де представила одного з найавторитетніших воєнних кореспондентів країни Андрія Цаплієнка.

"Відкриваємо трохи двері в оновлений ТСН-тиждень) Крім того, про що на тижні гуділа вся країна - шукаємо ексклюзивні подробиці для вас. І в усьому, що стосується фронту і воєнних таємниць - особливо покладаюся на нашого невтомного воєнкора Андрія Цаплієнка: бо спілкується він з хлопцями на передовій напряму. Вірю: вам буде так само цікаво послухати його особисті спостереження і висновки, як і нам самим в ньюзрумі", — написала Алла Мазур під відео.

Раніше Мазур опублікувала несподівані кадри з закулісся зйомок, на яких засвітилися її колеги з різних телеканалів, серед яких і Соломія Вітвіцька. Ведучі разом виконали "Ой у лузі червона калина...".

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Алла Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.

Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.

Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.