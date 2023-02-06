Євген Клопотенко поспілкувався з дієтологом Наталією Самойленко та з'ясував, що треба їсти, щоб мати гарний настрій.

"Ваше відчуття втоми посилює дефіцит вітаміну B9 (фолієва кислота), йоду, заліза, цинку і магнію. Через це у вас немає сил, відбувається погіршення пам‘яті, уваги і мислення, а також підвищується дратівливість", — пише зірка "Мастер Шеф" на своїй сторінці в Instagram.

У якій їжі шукати елементи, яких не вистачає:

Фолієва кислота (вітамін В9): печінка, сочевиця, шпинат, спаржа, брюсельська капуста

Залізо: яловича печінка, гарбузове насіння, яловичину, сочевиця, шпинат

Магній: шпинат, гарбузове насіння, мигдаль, кеш’ю, чорний шоколад

Цинк: курка, яловичина, морепродукти, насіння гарбуза

Вітамін А: печінка, оселедець, морква, гарбуз

Йод: йодована сіль, морські водорості, риба (наприклад, тріска), грецький йогурт, волоські горіхи

"Щоб допомогти мозку працювати - потрібне Омега-3. Бо мозок на 60% складається з жиру і потребує від вас нормального харчування з продуктами, що містять добрі жири. А ще мозок споживає багато енергії, тому треба якось це підтримувати і допомагати. Інакше будуть проблеми з центральною нервовою системою. А ще Омега-3 діє як антиоксидант і має протизапальні властивості", — наголосила дієетолог.

Джерелом Омега-3 може бути насіння льону, оселедець, сардини, волоські горіхи.

Ще вам потрібні пробіотики, бо вони допомагають вироблятися дофаміну і серотоніну, а це напряму допомагає підтримувати нервову систему і гарний настрій. Пробіотики ми отримуємо з ферметованих продуктів (йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі), а також цибулі, часнику, яблук зі шкіркою, кореня цикорію (тут логіка у тому, що ферментація цих продуктів відбувається у шлунково-кишковому тракті та стимулює ріст або активність корисної мікрофлори кишечника).

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.