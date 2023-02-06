Аліна Гросу розповіла про біду, яка у неї сталася в сім'ї, вийшовши в ефір зі шпиталю.

Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у малому віці. А нещодавно стало відомо про складну операцію знаменитості. Після неї Аліна не змогла відновитися вдома, тож довелося їхати до шпиталю. А напередодні сталося ще одне лихо у родині у Гросу. Зірка вирішила поділитися цим із українцями, вийшовши в ефір просто у сторіс в Інстаграм.

"А ще сьогодні дуже дивна ситуація сталася. Мені одна дівчина написала в директ: "Не переживайте, ваша бабуся в безпеці і ми її веземо зараз до кардіодиспансеру". І надсилає мені фотографію моєї бабусі зі "швидкої" допомоги. Бо я дуже емоційна , у нас у сім'ї не завжди мені кажуть, що відбувається, тому що я дуже близько до серця все приймаю.У мене вже все, паніка тощо, і мама мені не сказала.І я півдня була на паніці, Слава Богу, все обійшлося і всі норми з бабусею, бо я вже не знала, що думати. Ось такий сьогодні день", - сказала Гросу.

Після цього Аліна показала, як гуляла вулицею біля шпиталю. Виявилося, Гросу перебуває серед пальм.

"А цей голос нагадує мені пісеньку з "Ігри в кальмари". Мурашки по шкірі, коли сонце сідає, а ти йдеш на самоті", - написала зірка.

Як зазначила Гросу, біля шпиталю мешкає багато койотів.

Нагадаємо, Гросу після операція опинилася в "не зовсім простій" лікарні .

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