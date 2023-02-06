Алина Гросу рассказала о беде, которая у нее произошла в семье, выйдя в эфир из госпиталя.

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в малом возрасте. А недавно стало известно о сложной операции знаменитости. После нее Алина не смогла восстановится дома, поэтому пришлось ехать в госпиталь. А накануне произошла еще одна беда в семье у Гросу. Звезда решила поделится этим с украинцами, выйдя в эфир прямо в сторис в Инстаграм.

"А еще сегодня очень странная ситуация произошла. Мне одна девушка написала в директ: "Не переживайте, ваша бабушка в безопасности и мы ее везем сейчас в кардиодиспансер". И присылает мне фотографию моей бабушки из "скорой" помощи. Так как я очень эмоциональная, у нас в семье не всегда мне говорят, что происходит, потому что я очень близко к сердцу все принимаю. У меня уже все, паника и тому подобное, и мама мне не сказала. И я полдня была на панике, Слава Богу, все обошлось и все норм с бабушкой, ибо я уже не знала, что думать. Вот такой сегодня день", - сказала Гросу.

После этого Алина показала, как гуляла по улице возле госпиталя. Оказалось, Гросу находится среди пальм.

"А этот голос напоминает мне песенку с "Игры в кальмара". Мурашки по коже, когда солнце садится, а ты идешь в одиночестве", - написала звезда.

Как отметила Гросу, возле госпиталя живет много койотов.

Напомним, Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице

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