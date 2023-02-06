Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Наразі зірка активно зайнялася зйомками нового проекту "Є питання?". Не забуває Леся і про Інстаграм, де цього разу розповіла про трагедію, що сталася. Нові кадри з автомобіля Нікітюк розмістила у своєму сторісі.

"Історія так собі. Подрузі 22 січня він зробив пропозицію... 24 січня він загинув на війні. А вони хотіли... Жити нормально разом хотіли, хотіли любити... Вони так хотіли", - написала Нікітюк у своєму блозі.

"Ми приїхали до Житомира, сюди привезли тіло нашого Героя.. Тіло коханого моєї подруги. Вона така щаслива була останні 4 місяці, а зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п'є... тільки сльози та дим від цигарок", - Продовжила Леся на другому сторіс.

"Це речі, які передали їй побратими нашого хлопця. Його футболка, худи... На яких залишився його запах і наче він ще поруч", - зазначила зірка.

"Мої глибокі співчуття всім хто втратив своїх чоловіків, близьких, коханих, друзів, батьків та братів на цій проклятій війні. Яку ми обов'язково виграємо. Герої не вмирають. Світла пам'ять Руслану", - підсумувала Нікітюк на останньому сторісі.

Нагадаємо, Нікітюк похвалилася розкішними букетами, поділившись новими фото

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у надто відкритому вбранні нарвалася на критику українців .

Також Politeka писала, що Нікітюк розкрила мінуси активної роботи на телебаченні