Популярная ведущая Леся Никитюк продолжает интриговать новыми кадрами в сети после того, как приступила к долгожданным съемкам нового шоу впервые за год. Также Леся успела рассказать о том, как за один день отсняла сразу три выпуска с коллегами.

Один из кадров после работы артистка оценила больше всего и решила продублировать его в профиле в Инстаграм. Шуба и едва заметный лиф вызвали немало бурных комментариев.

«Можно я это фото выставлю. Спасибо» - пишет Никитюк под новым кадром в Инстаграм.

«Sexy baby 🔥; Шикарная, как обычно!; А может, не стоит выставляться во время войны. Очень много горя в Украине;

Но когда Леся сделала что-то для себя – все! Конец света! Как ты могла!; А грустят те, кто завидует, извините. Это искусство; Была собой, стала похожа на многих;

Что ты сделала из себя. Стала гламурная кукла наколота, такая как все без личности».

Тем не менее, есть и свои минусы в том, чтобы блистать на сцене. Леся показала смелый образ с салатовой шубой и без блузы. Открытое декольте сразу привлекло внимание. Но Никитюк заговорила не о своем наряде, а о прическе.

«Итог за день: отсняли три программы и волосы» - шутливо подметила Леся, показывая себя в гримерке.

Ранее Леся Никитюк показала, как возвращается на работу впервые за год.

Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к знаменитым мужчинам, заговорившим об отношениях с ней.

Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк честно ответила, делала ли что-то со своими губами.