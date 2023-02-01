Популярная ведущая Леся Никитюк продолжает интриговать новыми кадрами в сети после того, как приступила к долгожданным съемкам нового шоу впервые за год. Также Леся успела рассказать о том, как за один день отсняла сразу три выпуска с коллегами.
Один из кадров после работы артистка оценила больше всего и решила продублировать его в профиле в Инстаграм. Шуба и едва заметный лиф вызвали немало бурных комментариев.
«Можно я это фото выставлю. Спасибо» - пишет Никитюк под новым кадром в Инстаграм.
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Но когда Леся сделала что-то для себя – все! Конец света! Как ты могла!; А грустят те, кто завидует, извините. Это искусство; Была собой, стала похожа на многих;
Что ты сделала из себя. Стала гламурная кукла наколота, такая как все без личности».
Тем не менее, есть и свои минусы в том, чтобы блистать на сцене. Леся показала смелый образ с салатовой шубой и без блузы. Открытое декольте сразу привлекло внимание. Но Никитюк заговорила не о своем наряде, а о прическе.
«Итог за день: отсняли три программы и волосы» - шутливо подметила Леся, показывая себя в гримерке.
Ранее Леся Никитюк показала, как возвращается на работу впервые за год.
Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к знаменитым мужчинам, заговорившим об отношениях с ней.
Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк честно ответила, делала ли что-то со своими губами.