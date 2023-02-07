Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. А кілька років тому Даша вирішила піти на Холостяка, де був головним героєм Макс Михайлюк. Гімнастка змогла перемогти на шоу, але збудувати стосунки парі не вдалося. Натомість Даша стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. І цього разу зірка Ульянова вийшла на зв'язок після ДТП, до якої потрапила на перехресті у Києві.

"Давно не з'являлася у вашій стрічці, тому повертаюся із справжньою зіркою своєї інстаграми", - написала Ульянова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Навіть не знаю, хто красивіший - Дашуля чи собачка";

"Ви обидві зірки, прям зачарування";

"Посмішка дуже хороша приймально дивитися, вдалого гарного настрою та вечора";

"Ви обидві зірки, прямий чарівники".

А до цього Ульянова розповіла про свої слабкості у блозі.

"Ви знаєте, як я люблю піти в салон зробити укладання, як обожнюю піти в ресторан на вечерю, зробити гарний макіяж з візажистом, проте ще в березні 2019 року, коли ми всі сиділи на карантині, повністю переосмислила всі ці "благи" і полюбила самостійно. вдома доглядати себе, ще й заощадити дуже багато часу", - написала Даша.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" показала, як підбирає вбрання на день.

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