Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. А несколько лет назад Даша решила пойти на "Холостяка", где был главным героем Макс Михайлюк. Гимнастка смогла победить на шоу, но построить отношения паре не удалось. Зато Даша стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И в этот раз звезда Ульянова вышла на связь после ДТП, в которое попала на перекрестке в Киеве.

"Давно не появлялась в вашей ленте, поэтому возвращаюсь с настоящей звездой своей инстаграммы", - написала Ульянова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Даже не знаю, кто красивее - Дашуля или собачка";

"Вы обе звезды, прям очаровашки";

"Улыбка очень хороша приемно смотреть, удачного хорошего настроения и вечера";

"Вы обе звезды, прям очаровашки".

А до этого Ульянова рассказала о своих слабостях в блоге.

"Вы знаете, как я люблю пойти в салон сделать укладку, как обожаю пойти в ресторан на ужин, сделать хороший макияж с визажистом, однако еще в марте 2019 года, когда мы все сидели на карантине, полностью переосмыслила все эти «блага» и полюбила самостоятельно. дома ухаживать за собой, еще и сэкономить очень много времени", - написала Даша.

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