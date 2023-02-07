Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки перемозі на "Фабриці зірок" у 2007 році. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. Цього разу Цибульська вирішила підняти українцям настрій, опублікувавши нове відео.
"Як настрій? напиши в емоджі
Мій 💔🙌😡🙃
Донатим на ЗСУ і все буде", - написала Оля у відповідь.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Все буде добре, головне вірити і не здаватися";
"Якби так було завжди;)";
"Я так зрозумів треба подути і настрій підніметься. Логічно в принципі";
"Я говори ти все-таки хороша".
А до цього Оля звернулася до росіян, поділившись відео у своєму блозі.
"Хвилина шоку для росіян.
Без світу чи без тебе? без вас"
З вірою, силою і вічним яскравим ліхтариком усередині, що нині освітлює цілу планету.
За нас весь світ, а за вас – вагітний білоруський гіпопотам та чичерина.
Переможемо!", - написала Оля під кадрами.
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