Кума Дзідзьо Оля Цибульська розповіла, як у важкі часи підняти настрій, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки перемозі на "Фабриці зірок" у 2007 році. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. Цього разу Цибульська вирішила підняти українцям настрій, опублікувавши нове відео.

"Як настрій? напиши в емоджі

Мій 💔🙌😡🙃

Донатим на ЗСУ і все буде", - написала Оля у відповідь.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Все буде добре, головне вірити і не здаватися";

"Якби так було завжди;)";

"Я так зрозумів треба подути і настрій підніметься. Логічно в принципі";

"Я говори ти все-таки хороша".

А до цього Оля звернулася до росіян, поділившись відео у своєму блозі.

"Хвилина шоку для росіян.

Без світу чи без тебе? без вас"

З вірою, силою і вічним яскравим ліхтариком усередині, що нині освітлює цілу планету.

За нас весь світ, а за вас – вагітний білоруський гіпопотам та чичерина.

Переможемо!", - написала Оля під кадрами.

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