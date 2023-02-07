Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала, как в тяжелое время поднять настроение, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря победе на "Фабрике звезд" в 2007 году. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Цибульская решила поднять украинцам настроение, опубликовав новое видео.

"Как настроение ? напиши в эмодже

Мой 💔🙌😡🙃

Донатим на ВСУ и все будет", - написала Оля в ответ.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Все будет хорошо, главное верить и не сдаваться";

"Если бы так было всегда;)";

"Я так понял надо подуть и настроение поднимется. Логически в принципе";

"Я говори ты все-таки хорошая".

А до этого Оля обратилась к россиянам, поделившись видео в своем блоге.

"Минута шока для россиян.

Без света или без вас? Без вас»

С верой, силой и вечным ярким фонариком внутри, ныне озаряющим целую планету.

За нас весь мир, а за вас – беременный белорусский гиппопотам и чичерина.

Победим!", - написала Оля под кадрами.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская поделилась неожиданной радостью

А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская рассказала, что помогает ей держаться

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская открыла украинцам "секрет бытия"