Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря победе на "Фабрике звезд" в 2007 году. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Цибульская решила поднять украинцам настроение, опубликовав новое видео.
"Как настроение ? напиши в эмодже
Мой 💔🙌😡🙃
Донатим на ВСУ и все будет", - написала Оля в ответ.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Все будет хорошо, главное верить и не сдаваться";
"Если бы так было всегда;)";
"Я так понял надо подуть и настроение поднимется. Логически в принципе";
"Я говори ты все-таки хорошая".
А до этого Оля обратилась к россиянам, поделившись видео в своем блоге.
"Минута шока для россиян.
Без света или без вас? Без вас»
С верой, силой и вечным ярким фонариком внутри, ныне озаряющим целую планету.
За нас весь мир, а за вас – беременный белорусский гиппопотам и чичерина.
Победим!", - написала Оля под кадрами.
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