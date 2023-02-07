"Холостяк" Іраклі Макацарія показав, як балує дружину Лізу, яка молодша за нього на 17 років, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія - відомий грузинський шоумен, який був головним героєм на українському шоу "Холостяк". А нещодавно зірка вирішив одружитися на красуні Лізі, яка на 17 років молодша за нього.

Не забуває Іраклі про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Макацарія показав, який сюрприз приготував для молодої дружини. На відео пара зайшла до кімнати, де Макацарія розвішив на повітряних кульках спільних фото, прикрасив спальню, підготував подарунки та подарував букет жовтих троянд.

Фанати поставили десятки тисяч лайків, включаючи дружину Іраклі, Гриша Решетника, Санту Дімопулос, а також написали коментарі:

"Як же приємно дивитися на таку пару";

"Найкрасивіша пара випромінююча любов..."

"Жовте - те розлучення";

"Ви неймовірні. Кохання Вам на все життя!";

"Як же це красиво";

"Така краса, такі неймовірні, дуже щирі";

"Ви дуже гармонійна пара! як брат і сестра... схожі.. нам із чоловіком теж так кажуть.. ми вже 13 років разом, щось це означає".

"Щоб ти був такий щасливий 100 років. Ти красива і позитивна".

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